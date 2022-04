Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild) (picture alliance / empics)

Das Treffen mit Johnson zeige, dass es keine Hindernisse für die Freiheit gebe, sagte er in einer Videobotschaft. Die Führungsrolle Großbritanniens bei der Unterstützung der Ukraine insbesondere im Bereich der Verteidigung werde für immer in die Geschichte eingehen. Von Nehammer habe er die Zusage bekommen, dass Österreich mit seinen Partnern in der Europäischen Union die Sanktionspolitik gegen Russland fortsetzen werde. Beide Politiker waren gestern nach Kiew gereist. Zudem bedankte sich Selenkyj für die gestrige Geberkonferenz, die zehn Milliarden Euro für ukrainische Flüchtlinge eingebracht hatte

