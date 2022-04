Ukraine, Kiew: Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, während einer Videobotschaft. (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Das sei eine Leistung der Streitkräfte sowie von Millionen von Ukrainern, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft. Viele hätten dies seinem Land am Anfang des Angriffskrieges nicht zugetraut. In diesem Zusammenhang dankte der ukrainische Präsident allen internationalen Unterstützern. Er habe in den 50 Tagen viel Großzügigkeit bei denjenigen gesehen, die nicht reich seien - und ebenso Entschlossenheit bei jenen, die von anderen nicht ernst genommen worden seien.

Mit Blick auf zurückhaltendere Regierungen dagegen kritisierte Selenskyj, er habe aber auch Politiker gesehen, die sich so verhielten, als hätten sie keine Macht.

Diese Nachricht wurde am 15.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.