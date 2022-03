Krieg in der Ukraine Selenskyj dankt Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien für Solidaritätsbesuch in Kiew

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat den Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien für ihren Besuch in Kiew gedankt. Dies sei ein starkes Zeichen der Unterstützung, sagte Selenskyj in einem Video, das ihn, den polnischen Ministerpräsidenten Morawiecki, Tschechiens Regierungschef Fiala und seinen slowenischen Kollegen Jansa mit weiteren Gesprächsteilnehmern in einem fensterlosen Raum zeigt.

