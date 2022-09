Bald beginnt die UNO-Vollversammlung in New York. Der ukrainische Präsident Selenskyj darf sich ausnahmsweise per Videobotschaft äußern. (Getty Images via AFP)

101 Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen stimmten einem entsprechenden Antrag in der Vollversammlung zu. Sieben Länder votierten dagegen, 19 enthielten sich. Eine von der Ukraine erwogene persönliche Teilnahme Selenskyjs an der Veranstaltung würde ein erhöhtes Sicherheitsrisiko bei der Anreise bedeuten, hieß es. Normalerweise müssen Staats- und Regierungschefs im Saal anwesend sein, wenn sie in der Generaldebatte sprechen wollen. Die gestern beschlossene Ausnahme gilt nur für den ukrainischen Präsidenten. Belarus scheiterte mit einer Änderung des Antrages, mit der eine Videobotschaft für alle Länder erlaubt gewesen wäre.

Die UNO-Generaldebatte in New York beginnt am kommenden Dienstag. Angekündigt haben sich mehr als 150 Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden.

