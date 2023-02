Selenskyj betonte abermals, ohne eine freie Ukraine könne es kein freies Europa geben. Ähnlich hatte er sich auch vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments geäußert. Hier sagte er in seiner Rede, sein Land verteidige sich gemeinsam mit Europa gegen die größte anti-europäische Kraft der modernen Welt. Russland stelle sich gegen Gerechtigkeit, Vielfalt, und verhalte sich unmenschlich.

Bundeskanzler Scholz hatte der Ukraine zum Auftakt des Gipfeltages in Brüssel zwar weitere Hilfen zugesagt. Eine mögliche Lieferung von Kampfflugzeugen erwähnte er aber nicht. EU-Parlamentspräsidentin Metsola betonte dagegen, die EU-Staaten müssten zum Schutz der Freiheit als nächstes auch die Lieferung von Langstreckenwaffen und Kampfflugzeugen erwägen.

Kremlsprecher Peskow hingegen warnte, die Debatte über die Lieferung britischer Kampfjets an Kiew verstricke den Westen tiefer in den Ukraine-Krieg. Er sprach laut der Nachrichtenagentur Interfax von einer wachsenden Beteiligung und nannte konkret die Länder Deutschland, Großbritannien und Frankreich.

Der Grünen-Vorsitzende Nouripour, der derzeit zu Besuch in Kiew ist, verlangte im Deutschlandfunk eine schnellere Lieferung von Kampfpanzeran an die Ukraine. Er sagte in unserem Programm ( Audio-Link ), die Langsamkeit sei unerträglich. (Das gesamte Interview mit Omid Nourpour finden Sie hier .)