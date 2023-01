Das Treffen der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein. (AFP / ANDRE PAIN)

Der ukrainische Präsident Selenskyj wandte sich per Video an die Teilnehmer und drängte sie zur Eile. Der von Russland begonnene Krieg erlaube keinen Aufschub bei weiteren Waffenlieferungen. Auch US-Verteidigungsminister Austin mahnte bei dem Treffen, in der Unterstützung für die Ukraine jetzt nicht nachzulassen. Er verwies auf ein neues US-Hilfspaket für die ukrainischen Streitkräfte im Volumen von 2,5 Milliarden Dollar.

Für Deutschland nimmt der neue Verteidigungsminister Pistorius teil. Die Bundesregierung steht unter Druck, ihren Widerstand gegen die Lieferung von Leopard-Panzern an die Ukraine aufzugeben. Ein Regierungssprecher bestätigte nun, dass die Entscheidung über die Lieferung der Panzer nicht daran gebunden sei, ob die USA Abrams-Kampfpanzer bereitstellen.

In Moskau erklärte Kreml-Sprecher Peskow, westliche Kampfpanzer würden am Kriegsverlauf nichts ändern. Er begründete dies unter anderem mit Problemen beim Nachschub, der Munitionsversorgung und der Wartung der Panzer.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.