Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (apa/Imago)

Benötigt würden weiterhin Kampfpanzer, andere gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Er gehe von Entscheidungen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos und der bevorstehenden Konferenz der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein aus. Gestern hatten auch Polen und Finnland erneut auf Entscheidungen gedrungen und dabei mit Blick auf Leopard-2-Panzer auch den politischen Druck auf die Bundesregierung erhöht.

