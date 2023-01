Der deutsche Kampfpanzer Leopard 2 (imago / Björn Trotzki)

Benötigt würden weiterhin Kampfpanzer, andere gepanzerte Fahrzeuge und Artillerie, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Er gehe von Entscheidungen auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos und der bevorstehenden Konferenz der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein aus. Gestern hatten auch Polen und Finnland erneut auf Entscheidungen gedrungen und dabei mit Blick auf Leopard-2-Panzer auch den politischen Druck auf die Bundesregierung erhöht.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.