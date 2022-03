Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj (picture alliance / empics)

Einer seiner Berater erklärte auf Twitter, die russische Armee gehe inzwischen immer brutaler mit Artilleriefeuer gegen friedliche Städte vor. Größere Geländegewinne verzeichnet das russische Militär gegenwärtig allerdings wohl nicht. Entsprechende Darstellungen der ukrainischen Seite wurden aus London bestätigt. Das britische Verteidigungsministerium erklärte, Russland beschränke sich aktuell weitgehend auf Raketenbeschuss aus der Distanz.

Nach dem Bombenangriff auf eine Kunstschule im belagerten Mariupol sind Opferzahlen und das genaue Ausmaß der Zerstörung noch unklar. Etwa 400 Menschen hatten in dem Gebäude Schutz gesucht. In Mariupol wurde nach Angaben lokaler Behörden außerdem eines der größten Stahlwerke Europas zerstört. Fast 40.000 Menschen und damit ein Zehntel der Einwohner seien binnen einer Woche aus der Hafenstadt geflüchtet, erklärte der Stadtrat. Der ukrainische Präsident Selenskyj warf Russland in einer Videoansprache erneut Terror vor und erklärte, die Belagerung von Mariupol werde wegen russischer Kriegsverbrechen in die Geschichte eingehen.

Auch aus anderen Regionen der Ukraine gibt es Berichte über Luftangriffe. In Charkiw im Osten des Landes sollen nach ukrainischen Angaben beim Beschuss eines mehrstöckigen Wohnhauses mehrere Zivilisten ums Leben gekommen sein. Russland meldet unterdessen den Einsatz einer weiteren Hyperschall-Rakete auf ein Treibstofflager nahe dem Schwarzmeerhafen Mykolajiw. Unabhängig überprüfen lässt sich dies nicht.

