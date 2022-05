Der ukrainische Präsident Selenskyj begrüßte Bundesaußenministerin Baerbock in Kiew. (Florian Gaertner/photothek.de/dp)

Die Außenministerin teilte zudem mit, dass die deutsche Botschaft in Kiew ihre Arbeit wieder aufnimmt. Die Botschaft war Mitte Februar geschlossen worden. Jetzt soll es in einer "Minimalbesetzung" weitergehen. Die letzten entsandten Mitarbeiter der Botschaft waren am 25. Februar nach Polen ausgereist und hatten teils von dort und teils von Berlin aus weitergearbeitet.

Baerbock bekräftigte außerdem, dass Deutschland die Abhängigkeit von russischer Energie auf Null reduziere – und zwar für immer. Einem verkürzten EU-Aufnahmeverfahren für die Ukraine erteilte die Außenministerin eine Absage - trotzdem sei sie zuversichtlich, dass das Land einen "klaren Kandidatenstatus" erhalten werde.

"Diese Opfer könnten wir sein."

Bundesaußenministerin Baerbock ist als erstes deutsches Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn in die Ukraine gereist. Erste Station ihres Besuchs war die Stadt Butscha. Dort sprach Baerbock mit Bewohnern der Stadt, in der nach dem Abzug russischer Truppen zahlreiche Gräueltaten an Zivilisten dokumentiert worden waren. Sie zeigte sich erschüttert über die Berichte und forderte Aufklärung der Vorfälle, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. "Das sind wir den Opfern schuldig", sagte Baerbock. "Und diese Opfer, auch das spürt man hier so eindringlich, diese Opfer könnten wir sein." In dem Ort sehe man Spielplätze, Supermärkte, Menschen, die zur Arbeit gingen - und dann sehe man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben.

Die Ministerin sprach in Butscha von "Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit" und sagte Hilfe bei der Auflärung zu. Sie wurde von der ukrainischen Generalstaatsanwältin Wenediktowa begleitet, die die Vorfälle untersucht.

Im Anschluss reiste Baerbock weiter nach Irpin, einem weiteren Vorort von Kiew. Bei den Gesprächen dort ging es auch um die Notwendigkeit, das Land von russischen Minen zu befreien.

Debatte um Ukraine-Besuche

Um Besuche deutscher Politiker in der Ukraine hatte es wochenlang Diskussionen gegeben. Zwischen Berlin und Kiew herrschte Verstimmung, weil Bundespräsident Steinmeier zunächst in der Ukraine unerwünscht war. Bundeskanzler Scholz hatte die Ausladung des deutschen Staatsoberhauptes als Hindernis für eine eigene Reise bezeichnet.

Steinmeier und der ukrainische Präsident Selenskyj räumten die Irritationen in einem Telefonat aus. Als erster Spitzenpolitiker aus der Bunderepublik war vergangene Woche CDU-Chef Merz in die Ukraine gereist. Am Wochenende war Bundestagspräsidentin Bas in Kiew zu Gast.

