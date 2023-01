Nach Treffen in Ramstein

Auf der Ukraine-Konferenz in Ramstein wurde über weitere Militärhilfen für die Ukraine beraten. (Hannes P. Albert / dpa / Hannes P Albert)

Damit deutete Selenskyj zugleich eine mögliche Bewegung in der Angelegenheit hinter den Kulissen an. Gestern hatte ein Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz keine Einigung auf eine Überlassung von deutschen oder amerikanischen Kampfpanzern an Kiew gebracht. Angekündigt wurden aber zusätzliche Militärgüter wie etwa Luftabwehrsysteme, Schützenpanzer und Munition.

Unabhängig von anderen westlichen Staaten hatte bislang lediglich Großbritannien eine Lieferung von Challenger-2-Kampfpanzern aus eigenen Beständen in Aussicht gestellt.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.