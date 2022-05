Präsident Selenskyj während einer Videobotschaft (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Endlich seien diese Menschen in völliger Sicherheit, sagte Selenskyj in seiner Videobotschaft am späten Abend. Die Evakuierung sei unter großen Mühen und mithilfe verschiedener Vermittler vorbereitet worden.

Die Gruppe mit Frauen, Kindern und älteren Menschen wurde gestern in die Stadt Saporischschja in ukrainische Obhut gebracht. Viele von ihnen waren am Wochenende mit Hilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz aus dem Fabrikgelände herausgeholt worden. Andere Flüchtlinge stammten aus der Stadt oder der Umgebung.

Die Ukraine bereitet sich für heute auf eine weitere Evakuierung von Zivilisten aus Mariupol vor. Als Treffpunkt für den Transport nannte die Gebietsverwaltung von Saporischschja in der Nacht ein großes Einkaufszentrum im Westen von Mariupol. Die Hafenstadt zählte vor dem russischen Angriffskrieg etwa 400.000 Einwohner. Nach Schätzungen befinden sich noch 100.000 Menschen in der weitgehend zerstörten Stadt.

