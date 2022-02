Eine Explosion in der ukrainischen Hauptstadt Kiew: Dieses Bild verbreitete das Präsidialamt der Ukraine. (imago/ZUMA Press/Ukrainian President's Office)

Der Präsident rief die Bevölkerung zur entschlossenen Verteidigung der Hauptstadt auf. Die russische Armee hatte Kiew am Abend beschossen; der ukrainische Außenminister Kuleba berichtete von Raketenangriffen. Örtlichen Berichten zufolge gab es auch in der Nähe des Amtssitzes des Präsidenten Explosionen. Auch aus anderen Landesteilen der Ukraine - wie etwa der Hafenstadt Odessa an der Schwarzmeerküste - wurden Kämpfe gemeldet. Nach Angaben der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti drangen russische Soldaten in die ukrainische Kleinstadt Melitopol im Süden der Ukraine ein.

Ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten erklärte unterdessen, man sei in Kontakt mit der russischen Regierung bezüglich Ort und Zeit möglicher Verhandlungen. Kremlsprecher Peskow hatte zuvor ein Gesprächsangebot Selenskyjs angenommen und die belarussische Hauptstadt Minsk als Ort eines Treffens von hochrangigen Vertretern vorgeschlagen. Dies wurde von der ukrainischen Regierung aber abgelehnt, die sich stattdessen für die polnische Hauptstadt Warschau aussprach. Laut unbestätigten Berichten soll Selenskyj gegenüber Russland eine künftige Neutralität seines Landes ins Gespräch gebracht haben.

