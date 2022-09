UNO-Generalversammlung

Selenskyj fordert Bestrafung Russlands

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat die Weltgemeinschaft aufgerufen, Russland wegen des Angriffskriegs gegen sein Land zur Rechenschaft zu ziehen. Er sagte in einer Videobotschaft an die UNO-Vollversammlung in New York, der Aggressor müsse bestraft und isoliert werden für das Morden, die Folter, die Erniedrigungen und die desaströsen Turbulenzen, in die er die Ukraine gestürzt habe.

22.09.2022