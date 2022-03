Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (picture alliance / empics)

Sowohl in einer Videokonferenz mit dem polnischen Staatschef Duda als auch in einer in der Nacht ausgestrahlten Videobotschaft forderte er Kampfflugzeuge und Panzer für die ukrainischen Streitkräfte. Man könne russische Raketen nicht mit Schrotflinten und Maschinengewehren abschießen, sagte Selenskyj. Die schwer umkämpfte Hafenstadt Mariupol könne nicht ohne ausreichende Bestände an Panzern, schwerem Gerät und Flugzeugen befreit werden.

Der ukrainische Präsident warnte, dass ohne die Lieferung von Kampfflugzeugen und Panzern an die ukrainischen Streitkräfte das russische Militär später eine Bedrohung für die NATO darstellen könnte.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.