Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert eine Perspektive für einen EU-Beitritt der Ukraine. (IMAGO / NurPhoto / IMAGO / Maxym Marusenko)

In seiner abendlichen Videoansprache sagte er, die Ukraine habe Einfluss auf die Stärke Europas. Dieses Jahr sei es an der Zeit, das zu nutzen, um die Einheit in Europa zu stärken. Die Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft seines Landes sollten beginnen.

Die EU hatte die von Russland angegriffene Ukraine vergangenes Jahr offiziell zum Beitrittskandidaten gemacht. Im Oktober wird die EU-Kommission darüber entscheiden, ob sie den Staats- und Regierungschefs der EU empfiehlt, Beitrittsgespräche mit der Ukraine aufzunehmen. Bislang hat Kiew zwei von sieben Voraussetzungen erfüllt.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 30.06.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.