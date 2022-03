Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat angekündigt, über jeden möglichen "Kompromiss" bei den Verhandlungen mit Russland sein Volk entscheiden zu lassen. (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Die Ukraine erwarte die uneingeschränkte Unterstützung - einschließlich aller Waffen, die nötig seien, um die russische Invasion abzuwehren, erklärte Selenskyj, der zum Auftakt der Beratungen per Video zu den Teilnehmern des Gipfels sprach. Ausdrücklich bat der ukrainische Präsident darum, dass die NATO seinem Land Panzer und Flugzeuge überlasse. Dem Wunsch Kiews nach Schaffung einer Flugverbotszone über der Ukraine wird die NATO aller Voraussicht nach nicht entsprechen. Man will vermeiden, in den Krieg mit Russland verwickelt zu werden.

Der Generalsekretär der NATO, Stoltenberg, kündigte eine Neuorganisation an der östlichen Grenze des Bündnisses an. Es gehe um eine "langfristige Neuaufstellung". Stoltenberg will sich in Kürze vor der Presse zum Ergebnis der Beratungen äußern, an denen auch US-Präsident Biden und Bundeskanzler Scholz teilnehmen. Nach Medienberichten will der Generalsekretär seine Amtszeit angesichts des Krieges in der Ukraine um ein Jahr verlängern. Stoltenberg wollte eigentlich Ende September in seine Heimat zurückkehren und neuer Zentralbankchef Norwegens werden.

Der britische Premierminister Johnson plädierte im Konflikt mit Moskau für weitere Sanktionen. Russlands Präsident Putin habe die rote Linie zur Barbarei längst überschritten, formulierte Johnson. Der litauische Staatschef Nauseda warnte in Brüssel vor der Gefahr eines Überfalls auf Polen oder die baltischen Staaten. Mit dem Krieg in der Ukraine werden sich heute noch ein G7- und ein EU-Gipfel in Brüssel befassen.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.