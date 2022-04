In der zerstörten Stadt Mariupol wird das ganze Ausmaß der Zerstörung durch den Krieg deutlich. (picture alliance /dpa/ Tass / Sergei Bobylev)

Selenskyj sagte in seiner aktuellen Videobotschaft, der Ukraine fehlten schwere Waffen, um Mariupol zu befreien. Es gehe nicht nur Zeit verloren, sondern auch das Leben vieler Menschen. Dafür seien diejenigen verantwortlich, die zum jetzigen Zeitpunkt keine Waffen lieferten.

Warnung vor Einsatz von Chemiewaffen

Selenskyj warnte Russland zum wiederholten Male davor, chemische Kampfstoffe einzusetzen. Berichte des in Mariupol eingesetzten Regiments Asow bestätigte Selenskyj jedoch nicht. Das Regiment hatte zuvor mitgeteilt, russische Kräfte hätten eine unbekannte chemische Substanz über der Stadt abgeworfen.

Unser Korrespondent Peter Sawicki spricht im Deutschlandfunk von "besorgniserregenden Verlautbarungen". Er weist darauf hin, dass die pro-russischen Separatisten im Donbass kurz vorher wörtlich den Einsatz von Chemiewaffen ins Spiel gebracht hätten. Man müsse "die Maulwürfe ausräuchern", die sich in einem Stahlwerk verschanzt hätten. Damit ist die Anlage "Asowstal" gemeint. Dort haben sich ukrainische Kräfte gesammelt, und auf das Werk soll laut dem Asow-Regiment der Angriff mit Chemiewaffen verübt worden sein. Über das Asow-Regiment können Sie hier mehr nachlesen

Auch Großbritannien will Berichte prüfen

Die westlichen Staaten haben Russland ernsthafte Konsequenzen angedroht, falls Chemiewaffen oder andere Massenvernichtungswaffen zum Einsatz kommen sollten. Nach den Berichten aus Mariupol schrieb die britische Außenministerin Truss auf Twitter , man arbeite daran, den Wahrheitsgehalt der Meldungen aus der Stadt zu prüfen. Jeder Einsatz solcher Waffen wäre eine Eskalation, für die man den russischen Staatschef Putin zur Verantwortung ziehen werde.

Ein Sprecher des US-Verteidigungsministeriums sagte, auch Washington habe unbestätigte Informationen über einen Chemiewaffenangriff in Mariupol, Zitat: "Wenn diese Informationen wahr sind, sind sie sehr besorgniserregend."

Bürgermeister: Mehr als 10.000 Zivilisten getötet

Mariupol wird inzwischen seit mehr als einem Monat von russischen Truppen belagert. Nach Angaben von Bürgermeister Boitschenko wurden bislang mehr als 10.000 Zivilisten getötet. Angesichts der vielen Leichen auf den Straßen könnten es auch doppelt so viele sein, sagte Boitschenko der Nachrichtenagentur AP. Er warf Russland vor, humanitäre Korridore in die Stadt zu blockieren, um die Massaker an Zivilisten zu vertuschen.

Diese Nachricht wurde am 12.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.