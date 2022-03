Russischer Angriffskrieg Selenskyj fordert im US-Kongress erneut Flugverbotszone für Ukraine

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat in einer Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses erneut die Einrichtung einer Flugverbotszone gefordert. Russland habe den Himmel über der Ukraine in eine Quelle des Schreckens und des Todes verwandelt, sagte Selenskyj, der per Videoschalte aus Kiew zu den Senatoren und Kongressabgeordneten sprach. Eine Flugverbotszone sei notwendig, damit Russland die ukrainischen Städte nicht mehr "terrorisieren" könne.

16.03.2022