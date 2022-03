Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert erneut Flugverbotszone für Ukraine. (J. Scott Applewhite/AP Pool/dpa)

Russland habe den Himmel über der Ukraine in eine Quelle des Schreckens und des Todes verwandelt, sagte Selenskyj, der per Videoschalte aus Kiew zu den Senatoren und Kongressabgeordneten sprach. Eine Flugverbotszone sei notwendig, damit Russland die ukrainischen Städte nicht mehr "terrorisieren" könne. Ein solches Verbot würde es der russischen Luftwaffe erschweren, die Ukraine anzugreifen. Eine Durchsetzung durch die USA oder die Nato gilt derzeit allerdings als ausgeschlossen. US-Präsident Biden hatte wiederholt gewarnt, dass eine solche Maßnahme zu einer direkten Konfrontation zwischen Nato-Kräften und dem russischen Militär führen könne, was eine Eskalation des Kriegs bedeuten würde. Selenskyj erinnerte in seiner Rede auch an den japanischen Angriff auf Pearl Harbour im Jahr 1941 und an die Terrorangriffe vom 11. September 2001. Damals habe das Böse versucht, unabhängige Gebiete in Schlachtfelder zu verwandeln. Die Ukraine erlebe dasselbe jeden Tag.

Morgen will sich Selenskyj mit einer Videoansprache auch an den deutschen Bundestag wenden.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.