Nach Absturz von russischem Militärtransporter

Ein russischer Militärtransporter ist nahe der Grenze zur Ukraine abgestürzt. (Uncredited/UGC/AP/dpa)

In seiner täglichen Videoansprache sprach er von einem "sehr schwierigen Tag". Zu dem Vorwurf Russlands, die Ukraine habe das Flugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen und neun weiteren Menschen an Bord abgeschossen, gab es von Selenskyj weder eine Bestätigung noch ein Dementi. Laut Moskau soll sich das Flugzeug auf dem Weg zu einem Gefangenenaustausch befunden haben. Der ukrainische Militärgeheimdienst bestätigte zwar, dass ein solcher tatsächlich geplant gewesen sei. Allerdings habe man bislang keine verlässlichen Informationen darüber, wer oder was sich in der abgestürzten Maschine befunden habe.

Auf Antrag Russlands soll sich am Abend der UNO-Sicherheitsrat mit dem Thema beschäftigen.

Weiterführende Informationen

