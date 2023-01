Nach Panzer-Zusage

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild) (dpa / AP / Natacha Pisarenko)

In seiner allabendlichen Videoansprache sagte Selenskyj, je mehr Unterstützung sein Land erhalte, desto schneller könne die russische Aggression beendet werden. Zudem dankte er nochmals Bundeskanzler Scholz und US-Präsident Biden für deren Zusagen, schwere Kampfpanzer zu liefern. Diese müssten nun schnell und in ausreichender Menge bereitgestellt werden.

Scholz geht davon aus, dass der Krieg in der Ukraine noch länger dauern wird. Zugleich betonte er im ZDF, der russische Präsident Putin habe sich verrechnet in seiner Erwartung, dass der Westen die Ukraine nicht lange unterstützen werde. Zudem verteidigte der Kanzler das längere Abwägen in der Frage der Panzer-Lieferungen. In diesem Zusammenhang wies er Vorwürfe zurück, Deutschland habe sich mit seinem Vorgehen international isoliert.

