Zerstörungen nach russischen Drohnenangriffen auf Kiew (Vadym Sarakhan / AP / dpa / Vadym Sarakhan)

Das sei nicht nur im Interesse der Ukraine, sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videoansprache. Je geringer die terroristischen Möglichkeiten Russlands seien, umso schneller ende der Krieg. Selenskyj betonte, wenn man über Luftabwehr rede, dann rede man auch über reale Menschenleben. Am späten Abend wurde in der Hauptstadt Kiew erneut Alarm ausgelöst. Nach Behördenangaben war die Luftabwehr im Einsatz, um anfliegende Drohnen der russischen Streitkräfte abzufangen. Eine von ihnen sei im Ort Browary am östlichen Stadtrand abgeschossen worden. Luftalarm gab es auch über den südlichen Gebieten Odessa und Mykolajiw. In Odessa waren Explosionen zu hören.

Gestern Morgen waren bei Drohnenattacken auf Kiew vier Menschen getötet worden. Bürgermeister Klitschko warf Russland Staatsterror vor.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.