UNO-Sicherheitsrat

Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj spricht im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. (AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Eine Option sei der Rauswurf Russlands aus dem Sicherheitsrat. Zudem forderte Selenskyj den Ausschluss des Landes aus dem Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen.

Er schilderte mit drastischen Worten die Gräueltaten in Butscha, die er Russland zuschrieb. Menschen seien "in ihren Wohnungen, in ihren Häusern getötet" worden. "Zivilisten wurden einfach aus Spaß mit Panzern zerquetscht, als sie mitten auf der Straße in ihren Autos saßen." Selenskyj warf Russland in seiner Rede zudem vor, "hunderttausende" Ukrainer nach Russland verschleppt zu haben.

Selenskyj fordert Kriegsverbrechertribunal

In seiner ersten Rede vor dem wichtigsten UNO-Gremium betonte Selenskyj weiter, Butscha sei nur einer von mehreren Orten, an denen russische Soldaten Zivilisten ermordet hätten. Es sei ein Kriegsverbrechertribunal nötig wie die Nürnberger Prozesse nach dem Zweiten Weltkrieg, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Bei der Sitzung wurde auch ein Video mit Bildern von Todesopfern abgespielt. Der chinesische UNO-Botschafter Zhang bezeichnete die Bilder als sehr verstörend. Allerdings müssten die genauen Umstände zunächst aufgeklärt werden.

Der russische UNO-Botschafter Nebensia wies alle Vorwürfe zurück. Ukrainer seien nicht verschleppt, sondern 600.000 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Die Anschuldigungen über Gräueltaten seien unbegründet. Allerdings sind viele Vorwürfe gegen russische Soldaten durch Recherchen von Journalisten und Augenzeugenberichte belegt.

Selenskyj spricht auch vor spanischen Abgeordneten

In einer Videoschalte im spanischen Parlament verglich Selenskyj das Geschehen in Butscha mit den Zerstörungen während des spanischen Bürgerkriegs. Es sei zwar April 2022, es scheine aber so, als ob es April 1937 sei, als die Welt vom Angriff auf die Stadt Guernica erfahren habe, führte er aus. Die baskische Stadt war damals bei einem Luftangriff der deutschen Legion Condor weitgehend zerstört worden. Bis zu 2.000 Menschen starben.

