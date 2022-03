Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj (picture alliance / empics)

Jerusalem biete einen konstruktiveren Rahmen als etwa Treffen in Russland, in der Ukraine oder in Belarus. Israels Ministerpräsident Bennett hatte zuletzt sowohl mit Putin als auch Selenskyj gesprochen. In israelischen und US-amerikanischen Medien war spekuliert worden, Bennett habe Selenskyj eine Kapitulation gegenüber Russland nahegelegt. Kiew wies diese Darstellung indes zurück. Der Kreml schloss ein Treffen von Putin und Selenskyj nicht grundsätzlich aus. Allerdings hatte Sprecher Peskow am Freitag erklärt, zuerst müssten "sowohl Delegationen als auch Minister ihren Teil dazu leisten, dass sich die Präsidenten nicht um des Prozesses, nicht um des Gesprächs, sondern um des Ergebnisses willen" träfen. Die Außenminister Russlands und der Ukraine hatten am Donnerstag im türkischen Antalya Gespräche geführt.

Positive Signale?

Bislang waren Delegationen aus beiden Ländern dreimal zu Verhandlungen in Belarus zusammengekommen. Nach Angaben des Kremls wurden die Gespräche per Videokonferenz fortgesetzt. Nun berichtete Selenskyj von einem "grundlegend anderen Ansatz", den die russische Seite in den Gesprächen inzwischen verfolge. Zunächst hätten die Vertreter Moskaus "nur Ultimaten gestellt". Mittlerweile habe man "angefangen zu reden". Er sei "froh", ein "Signal aus Russland erhalten" zu haben. Erst gestern hatte Putin gesagt: "Da sind gewisse positive Veränderungen, haben mir unsere Unterhändler berichtet." Die Verhandlungen würden "nun auf fast täglicher Basis" weitergeführt. Unklar blieben die konkreten Inhalte. An die Öffentlichkeit war bislang vor allem gelangt, im Mittelpunkt der Verhandlungen habe die Schaffung von Fluchtkorridoren für Zivilisten gestanden.

Russische Bedingungen

Für eine mögliche Einstellung der Kampfhandlungen hatte Putin klare Bedingungen formuliert, die von der Ukraine und dem Westen akzeptiert werden müssten. Dabei geht es in erster Linie um die Neutralität und eine "Entmilitarisierung" der Ukraine, sowie um die Anerkennung einer russischen Souveränität über die 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Auch der Status der Separatisten im Osten des Kriegsgebiets müsse geklärt werden. Selenskyj hatte zuletzt Bereitschaft für eine Neutralität seines Landes erkennen lassen, verlangt dafür aber Sicherheitsgarantien auch von Drittländern wie etwa der Türkei und den USA. Die Ukraine werde "nach diesem blutigen Krieg Russland nicht mehr vertrauen".

