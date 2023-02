Ukraine

Selenskyj für rasche Verhandlungen über EU-Beitritt

Der ukrainische Präsident Selenskyj hat baldige Gespräche über einen EU-Beitritt seines Landes gefordert. Die Ukraine habe den Beginn der Verhandlungen noch in diesem Jahr verdient, sagte Selenskyj nach Gesprächen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Kiew. Unterdessen arbeitet die EU an einem weiteren Sanktionspaket gegen Russland.

03.02.2023