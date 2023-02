EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und der ukrainische Präsident Selenskij in Kiew. (AP/dpa/Efrem Lukatsky)

Die Ukraine habe den Beginn der Verhandlungen noch in diesem Jahr verdient, sagte Selenskyj nach Gesprächen mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen in Kiew. Eine weitere Integration in die Europäische Union würde den Ukrainern Energie und Motivation geben, trotz aller Hindernisse und Bedrohungen zu kämpfen. Angesichts der schwierigen Lage besonders im Osten des Landes bekräftigte Selenskyj seine Forderung, den Druck auf Russland zu erhöhen.

Von der Leyen, EU-Ratspräsident Michel und der EU-Außenbeauftragte Borrell kommen heute mit Selenskyj zu einem Gipfeltreffen in Kiew zusammen. Die EU-Vertreter waren bereits gestern zu ersten Gesprächen angereist. Im Mittelpunkt des Treffens stehen neben dem EU-Beitritt die weitere finanzielle und militärische Unterstützung des Landes bei der Abwehr russischer Militärangriffe. Von der Leyen kündigte zudem ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland an. Es wäre das inzwischen zehnte.

