Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Bild vom 6.5.2022) (Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa)

Selenskyj sagte in einer Videoansprache, an den Bemühungen seien einflussreiche Vermittler und einflussreiche Länder beteiligt. Details nannte er nicht. In dem Industriekomplex haben sich zahlreiche ukrainische Soldaten verschanzt. Die genaue Zahl ist nicht bekannt. Es sollen sich auch viele Verletzte in den unterirdischen Bunkern befinden. Es gab bereits mehrere Evakuierungsaktionen für Zivilisten.

Für die Evakuierungen hatte Russland eine tägliche mehrstündige Waffenruhe angekündigt. Das ukrainische Verteidigungsministerium warf Moskau allerdings vor, die Angriffe dennoch fortgesetzt zu haben.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.