Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während einer Rede im Dezember 2022. (dpa / Ukraine Presidency)

Dort wurde er zunächst von Premierminister Sunak in der Downing Street empfangen. Nach Angaben von dessen Büro sollte es bei dem Treffen um die britische Unterstützung der Ukraine gehen. Geplant sei die Lieferung von Waffen mit größerer Reichweite sowie eine Ausweitung des Ausbildungsprogramms für ukrainische Soldaten. Auch Trainings für Kampfjet-Piloten soll es demnach geben. Später wird Selenskyj auch König Charles treffen, außerdem will er vor dem britischen Unterhaus eine Rede halten. Morgen ist Selenskyj zum EU-Gipfel in Brüssel eingeladen.

Bundeskanzler Scholz gibt derzeit im Bundestag eine Regierungserklärung zu dem Gipfel ab. Er versicherte der Ukraine und ihren, Zitat, "tapferen Bürgerinnen und Bürgern" Mitgefühl und Solidarität. Scholz betonte, das größte Gut sei der Zusammenhalt in der Nato und in den anderen Bündnissen der Bundesrepublik. An einem Überbietungswettkampf zur Lieferung von Panzern und anderen Waffen werde sich Deutschland nicht beteiligen.

