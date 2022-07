Selenskyj fordert nach mehr als vier Monaten Krieg internationale Hilfe beim Wiederaufbau seines Landes (Archivbild). (IMAGO/NTB)

In einer Ansprache in der Nacht sagte Selenskyj, es sei notwendig, nicht nur alles zu reparieren, was die Besatzer zerstört hätten. Es müsse auch eine neue Lebensgrundlage geschaffen werden, die sicher, modern, komfortabel und barrierefrei sei. Dies erfordere kolossale Investitionen, ergänzte der ukrainische Präsident. Er verwies auf ein Treffen am Montag im schweizerischen Lugano. Die ukrainische Regierung will dort ihre Vorstellungen für den Wiederaufbau des kriegszerstörten Landes vorstellen. Vertreter zahlreicher Staaten und internationaler Organisationen nehmen teil.

Im Osten der Ukraine sind prorussische Separatisten nach eigenen Angaben in die umkämpfte Stadt Lyssytschansk eingedrungen. Von ukrainischer Seite wurden die Angaben dementiert. Lyssytschansk war bislang der letzte größere Ort in der Region Luhansk, der noch von den ukrainischen Streitkräften gehalten wurde.

Diese Nachricht wurde am 03.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.