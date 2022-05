Der ukrainische Präsident Wolodomyr Selenskyj (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Selenskyj sagte auf einer Veranstaltung des "Wall Street Journals", die ukrainischen Streitkräfte hätten in einer ersten Phase des Kriegs die russische Offensive aufgehalten. In einer zweiten Phase werde die Ukraine die russischen Truppen vertreiben. Und in der dritten Phase werde sich die Ukraine um die vollständige Wiederherstellung ihrer territorialen Integrität bemühen. Selenskyj betonte erneut, dass der russische Präsident Putin bereit sein müsse, sich mit ihm zu treffen, um über ein Abkommen zur Beendigung der Kämpfe zu verhandeln.

Putin macht bisher unter anderem die Anerkennung der russischen Souveränität über die Krim und die Anerkennung der Unabhängigkeit der Separatistenregionen im Donbass zu Voraussetzungen für ein Ende des Kriegs.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 05.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.