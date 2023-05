Laut Berichten wird Präsident Selenskyj am 13. Mai mit Bundeskanzler Scholz zusammentreffen. Hier beide bei einem Treffen im Juni 2022. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Nach Informationen mehrerer Medien wird er in Berlin Bundeskanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier treffen. Am Sonntag, den 14. Mai, reist Selenskyj demnach weiter nach Aachen, wo er mit dem Karlspreis ausgezeichnet wird.

Heute traf der ukrainische Präsident zu einem nicht angekündigten Besuch in Finnland ein. Dort nimmt er an einem Gipfel der nordischen Länder teil. Wegen des russischen Angriffskriegs in seinem Land war Selenskyj bisher nur selten zu Besuchen im Ausland, darunter in Polen und in den USA.

