Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild). (apa/Imago)

Selenskyj sagte am Abend in einer Videobotschaft, die Welt habe einmal mehr sehen können, wie falsch Aussagen aus Moskau auf jeder Ebene seien. Die Realität sei, dass russische Geschosse erneut Bachmut und andere ukrainische Positionen getroffen hätten. Zuvor hatte Selenskyj von einem Vorwand Moskaus gesprochen, um Zeit zu gewinnen.

Die 36-stündige Feuerpause, die Russlands Präsident Putin angeordnet hatte, war am Abend ausgelaufen. In dem Zeitraum meldeten beide Seiten jedoch Kämpfe und Luftangriffe. Das russische Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, man habe in den Gebieten Donezk, Cherson und Saporischschja ukrainisches Feuer erwidert. Die Ukraine warf Russland vor, trotz der selbst erklärten Feuerpause weiter militärische und zivile Ziele angegriffen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 07.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.