Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa)

Selenskyj sagte am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos per Video, manchmal dürfe man nicht abwägen und sich nicht vergleichen. Es sei keine richtige Strategie zu sagen, dass man nur dann Panzer liefere, wenn ein anderer dasselbe tue.

Damit spielte er auf Medienberichte an, laut denen Scholz die Lieferung von Leopard-Kampfpanzern an die Ukraine an die Bedingung knüpft, dass die USA ihre Abrams-Kampfpanzer zur Verfügung stellen. - Scholz betont in der Debatte über Waffenlieferungen seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stets, Deutschland unternehme keine Alleingänge, sondern stimme sich mit Partnern wie Frankreich und den USA ab.

