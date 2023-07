Agrarexporte

Getreide aus der Ukraine: Der Landweg über die EU ist eine Ausweichroute für Exporte. (IMAGO / NurPhoto / Nina Lyashonok)

Selenskyj sagte in seiner abendlichen Videobotschaft, jede Verlängerung des Importverbots wäre absolut inakzeptabel. Die EU-Kommission hatte Anfang Juni beschlossen, Importe von Getreide und Ölsaaten aus der Ukraine bis zum 15. September einzuschränken. Grund dafür waren sinkende Erzeugerpreise in den fünf östlichen EU-Staaten Polen, Ungarn, Slowakei, Rumänien und Bulgarien, als dort vermehrt ukrainisches Getreide auf den Markt kam. Die fünf Staaten wollen auch nach dem 15. September an dem Importverbot festhalten, wenn die EU-Kommission keine für sie akzeptable Lösung findet.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.