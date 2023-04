Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (apa/Imago)

Selenskyj sagte am Abend in seiner täglichen Videoansprache, man bereite neue Brigaden und Einheiten vor, die an die Front geschickt würden. Er betonte, bei der Verteilung der staatlichen Ressourcen hätten die Rückeroberung der von Russsland annektierten Gebiete und die Befreiung der dortigen Menschen oberste Priorität. Selenskyj dankte in diesem Zusammenhang den westlichen Partnern, die gestern im Rahmen des sogenannten Ramstein-Formats weitere Hilfen zugesagt hatten.

Diese Nachricht wurde am 22.04.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.