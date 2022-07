Energiekrise

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (picture alliance/dpa | Kay Nietfeld)

Man bereite sich vor, die Elektrizitätsexporte an Verbraucher in der Europäischen Union zu erhöhen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Dadurch könne die Ukraine ihre Devisen-Einnahmen erhöhen und zugleich den europäischen Partnern helfen, dem russischen Energie-Druck zu widerstehen. Die Ukraine solle schrittweise ein Garant für die europäische Energiesicherheit werden.

Mitte März war die Ukraine an das europäische Stromnetz angeschlossen worden. Anfang Juli begann sie dann mit Stromexporten über Rumänien in die EU. In der Ukraine stammt mehr als die Hälfte des Stroms aus der Atomkraft.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.