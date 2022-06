Der ukrainische Präsident Selenskyj in einer seiner täglichen Videobotschaften (Uncredited/Ukrainian Presidential Press Office/AP/dpa)

Er teilte in seiner allabendlichen Videoansprache mit, es gehe um ein nicht näher erläutertes "Informationssystem" mit konkreten Fakten zu konkreten Personen, die sich grausamer Verbrechen gegen Ukrainer schuldig gemacht hätten. Selenskyj verwies dabei auch auf Gräueltaten in dem Ort Butscha bei Kiew. Russland hatte die Hinweise auf dort verübte Kriegsverbrechen als Fälschungen zurückgewiesen.

Zur Lage in der umkämpften Ostukraine erklärte Selenskyj, die Situation an der Front habe in den vergangenen 24 Stunden keine wesentlichen Änderungen erfahren. Am heftigsten gekämpft werde weiterhin um Sjewjerodonezk, Lyssytschansk und Popasna.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.