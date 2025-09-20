Bild eines früheren Treffens zwischen Trump und Selsnskyj im Weißen Haus in Washington. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Julia Demaree Nikhinson)

Der ukrainische Präsident sagte, es werde um westliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine und weitere Sanktionen gegen Russland gehen. Das russische Militär hatte die Ukraine in der Nacht erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Nach Selenskyjs Angaben wurden mindestens drei Menschen getötet und zahlreiche verletzt. Betroffen waren demnach mehrere Regionen des Landes, unter anderem Dnipro sowie die Umgebung der Hauptstadt Kiew. Landesweit gab es Luftalarm.

Das ukrainische Militär griff seinerseits zum wiederholten Male eine Ölraffinerie im russischen Saratow an der Wolga an. In der Umgebung des Ziels habe es Explosionen und einen Großbrand gegeben, teilte der ukrainische Generalstab auf Telegram mit.

