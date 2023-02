Archivbild: Ukrainische Soldaten feuern in der Region Donezk einen Mörser ab. (picture alliance / AA / Diego Herrera Carcedo)

In seiner täglichen Videoansprache sagte er, Russland schicke immer mehr Truppen in den Kampf. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums konzentriert Russland seine Hauptanstrengungen derzeit auf Offensivoperationen in Richtung der Städte Kupjansk in der Region Charkiw sowie Lyman, Bachmut und Awdijiwka in der Region Donezk. Ein Angriff auf Bachmut habe die Armee in dieser Woche erfolgreich abwehren können, hieß es weiter.

Gestern hatten beide Seiten erneut Gefangene ausgetauscht. Demnach kehrten 116 ukrainische Soldaten zurück, die unter anderem bei der Verteidigung von Mariupol und Cherson gefangen genommen worden waren. Das Verteidigungsministerium in Moskau sprach von 63 freigelassenen russischen Soldaten. Außerdem wurden die Leichen von zwei britischen Freiwilligen überführt.

