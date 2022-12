Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Uncredited)

Man tue alles, um die Menschen in der Hafenstadt und anderen Regionen mit Strom zu versorgen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Russische Truppen hatten Odessa in der Nacht zum Samstag mit iranischen Kampfdrohnen angegriffen und für einen Ausfall der Stromversorgung der Stadt sowie des Umlandes gesorgt. Der Hafen von Odessa am Schwarzen Meer ist außer Betrieb. Der ukrainische Landwirtschaftsminister Solski erklärte, es werde dennoch nicht erwartet, dass die Getreidehändler deshalb ihre Exporte einstellten.

Der ukrainische Generalstab in Kiew bestätigte derweil Luftangriffe auf Ziele in den russisch besetzten Gebieten des Landes. Auch seien Kommandostellen, Unterkünfte und Nachschublager mit Rohr- und Raketenartillerie beschossen worden, hieß es in einer Mitteilung.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.