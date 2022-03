Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj. (Archivbild) (picture alliance/dpa | Michael Kappeler)

Man sei zu Verhandlungen bereit, werde aber keine Territorien aufgeben, um Frieden mit den russischen Invasoren zu erreichen, sagte er in einer Videoansprache. Die russischen Truppen hätten bereits Tausende Soldaten verloren und weder Kiew noch Charkiw einnehmen können.

Zuvor hatte der stellvertretende russische Generalstabschef Rudskoi erklärt, Hauptziel sei von nun an die Befreiung des Donbass. Teile dieser Region werden seit 2014 von prorussischen Separatisten kontrolliert. Rudskois Aussagen wurden vielfach dahingehend interpretiert, dass Moskau nach vier Wochen Angriffskrieg von der Eroberung Kiews und anderer Großstädte vorerst absieht, da ihre Offensive dort zumeist zum Stillstand gekommen ist. In der Nacht wurde das Hauptquartier der ukrainischen Luftwaffe in Winnyzja beschossen. Nur ein Teil der abgefeuerten Raketen habe abgefangen werden können, hieß es. Es sei erheblicher Schaden entstanden. - Das russische Verteidigungsministerium teilte in Moskau mit, seine Streitkräfte hätten innerhalb eines Tages 117 militärische Objekte zerstört, darunter sechs Kommandostellen, drei Kampfflugzeuge und ein Waffenarsenal. Von unabhängiger Seite sind solche Angaben nicht überprüfbar.

Diese Nachricht wurde am 26.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.