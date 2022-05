Der ukrainische Präsident Selenskyj in einer seiner täglichen Videobotschaften (Archivbild) (Uncredited/Ukrainian Presidentia)

Er sagte in seiner allabendlichen Videobotschaft, was auch immer der russische Staat tue, es werde sich immer jemand finden, der sage: "Lasst uns seine Interessen berücksichtigen". Selenskyj kritisierte in diesem Zusammenhang auch den früheren US-Außenminister Kissinger. Dieser hatte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos erklärt, ein Frieden für die Ukraine sei nur mit Gebietsabtretungen an Russland zu erreichen.

Selenskyj betonte, er sei zu Gesprächen mit Moskau bereit, wenn Russland sich auf die Frontlinien aus der Zeit vor dem Angriff am 24. Februar zurückziehe.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog zum Krieg in der Ukraine finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.