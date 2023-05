Der ukrainische Präsident Selenskyj. (picture alliance / dpa / Lehtikuva / Heikki Saukkomaa)

Selenskyj sagte in seiner täglichen Abend-Botschaft per Video, er habe Scholz bei einem Telefonat vor allem für die von Deutschland gelieferten Luftverteidigungssysteme gedankt. Mit diesen seien viele Leben von Ukrainern gerettet worden. Zu Beginn des russischen Angriffskriegs hatte die Ukraine noch eine zu zögerliche Hilfe aus Deutschland kritisiert.

Selenskyj beklagte in seiner Ansprache zudem, sein Land erlebe in diesem Mai so viele Luftangriffe wie noch nie in einem Monat seit Kriegsbeginn. Er rief die Behörden auf, mehr Schutzräume für die Ukrainer zu schaffen.

Zuletzt waren die ukrainische Hauptstadt Kiew und andere Regionen von Russland massiv mit Drohnen und Marschflöugkörpern angegriffen worden - zuletzt auch tagsüber.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.