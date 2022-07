Getreide-Export

Vom Hafen der ukrainischen Stadt Odessa aus soll wieder Getreide exportiert werden. (IMAGO/YAY Images)

Die einzelnen Punkte des Dokuments entsprächen voll und ganz den Interessen der Ukraine, sagte Selenskyj in einer Videoansprache. So könne man nicht nur die Arbeit an den Häfen am Schwarzen Meer wieder aufnehmen, sondern auch deren Schutz aufrechterhalten. Nach seinen Worten können rund 20 Millionen Tonnen Getreide aus der Ernte des Vorjahres exportiert werden. EU-Ratspräsident Michel schrieb auf Twitter, das Abkommen könne Millionen Menschen auf der Welt zugute kommen. Der Außenbeauftragte der EU, Borrell, forderte, die Vereinbarung schnell umzusetzen. Beide dankten den Vereinten Nationen und der Türkei für ihre Vermittlung.

Russland und die Ukraine hatten gestern in Istanbul mit den beiden Vermittlern einen Vertrag über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide auf dem Seeweg unterzeichnet.

Weiterführende Informationen

Diese Nachricht wurde am 23.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.