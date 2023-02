Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archivbild). (dpa / AP / Natacha Pisarenko)

Das wurde am Abend offiziell mitgeteilt. In zwei Tagen findet in der belgischen Hauptstadt auch der Gipfel der 27 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union statt. Der Besuch in Brüssel wäre Selenskyjs zweitee Auslandsaufenthalt seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor knapp einem Jahr. Im Dezember war er nach Washington gereist und hatte dort einen Rede vor dem US-Kongress gehalten.

