Ukraine-Krieg

Selenskyj nach US-Besuch zurück in der Ukraine

Präsident Selenskyj ist von seiner Reise in die USA in die Ukraine zurückgekehrt. Dies bestätigte sein Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. In Washington hatte Selenskyj mit US-Präsident Biden gesprochen und eine Rede vor dem US-Kongress gehalten.

23.12.2022