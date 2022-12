Krieg in der Ukraine. (picture alliance / SvenSimon-ThePresidentialOfficeU / Presidential Office of Ukraine)

In Washington hatte er sich mit Präsident Biden getroffen und eine Rede vor dem Kongress gehalten. Die US-Regierung sagte ihm weitere finanzielle und militärische Hilfe zu, darunter die Lieferung eines Patriot-Luftabwehrsystems. Der russische Staatschef Putin bezeichnete das Waffensystem in einer Reaktion als überaltert und betonte, man werde die Flugabwehr überwinden. Bundesaußenministerin Baerbock begrüßte die Entscheidung Washingtons. Nach einer Konferenz mit ihren G7-Kollegen sagte sie, man werde prüfen, was weiter geliefert werden könne.

Auf seiner Rückreise traf Selenskyj in Polen mit Präsident Duda zusammen. Anschließend hieß es, neben Einzelheiten der Washington-Visite sei es auch um bilateralen Themen gegangen.

