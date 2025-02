Der ukrainische Präsident Selenskyj bei der Sicherheitskonferenz in München. Er hat sich dort mit dem US-Vizepräsidenten J.D. Vance getroffen. (IMAGO / Avalon.red / IMAGO / Olha Tanasiichuk / Avalon)

Er werde erst dann mit Russlands Staatschef Putin sprechen, wenn sich Ukrainer, Amerikaner und Europäer auf einen gemeinsamen Plan für sein Land geeinigt hätten, sagte Selenskyj am Rande der Sicherheitskonferenz in München. Zudem forderte er, ohne Beteiligung der Ukraine dürften keine Entscheidungen getroffen werden. US-Präsident Trump hatte am Mittwoch mit Putin telefoniert, ohne dies vorher mit den Verbündeten in Europa abzustimmen. Danach erklärte er, er habe mit Russland einen "unverzüglichen" Beginn von Verhandlungen vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 14.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.