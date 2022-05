Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Bild vom 6.5.2022) (Ukraine Presidency/Planet Pix via ZUMA Press Wire/dpa)

Russland setze dort ein Maximum an Artillerie und Reserven ein, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Es gebe Raketen- und Luftangriffe. Die ukrainische Armee verteidige das Land mit allen derzeit verfügbaren Ressourcen. Die Armee teilte mit, man habe den russischen Truppen in den Regionen Donezk und Luhansk Verluste beigebracht, darunter 60 getötete Kämpfer und fünf zerstörte Panzer. Die Angaben sind nicht unabhängig zu prüfen.

